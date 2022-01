Neu erschienen

Rotfuchs

In der elfmal im Jahr erscheinenden »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« schildert Hans Schoenefeldt das Spekulieren von früheren und heutigen BRD-Politikern über den Einsatz von Atomwaffen gegen die Sowjetunion bzw. Russland. Gerhard Giese analysiert unter der Überschrift »NATO-Aktivitäten gegen Russland in finaler Phase« die militärischen Kräfteverhältnisse. Bruno Mahlow sieht im GUS-Gipfel vom Oktober 2021 eine neue Stufe der Integration. Außerdem: Wolfgang Herrmann über »Linke Lateinamerikas zwischen Erfolg und Gegenwind«, Peter Steiniger über die vorgezogenen Wahlen in Portugal Ende Januar, Auszüge aus der Rede Ekkehard Lieberams auf der Jahreskonferenz der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke am 30. Oktober, Matin Baraki über das Buch »Die scheinheilige Supermacht« von Michael Lüders. (jW)

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA stellt Regina Girod Fundstücke aus dem Verbandsarchiv zu Berufsverbotsverfahren in den 1970er Jahren vor – »erschütternde Beweise« für »antikommunistische Hexenjagden«. Darunter ist etwa der Fall eines Lehrers aus dem Bayerischen Wald, der entlassen wurde, weil seine Ehefrau Mitglied der DKP war. Axel Holz und Ulrich Schneider schreiben über »gewerkschaftliche Bemühungen gegen rechts«. Cornelia Kerth und Florian Gutsche skizzieren unter der Überschrift »Corona, Ampel, Gemeinnützigkeit« Herausforderungen für den Verband im Jahr 2022. (jW)

Sozialismus

Im Januarheft der Zeitschrift Sozialismus analysiert Joachim Rock »sozialpolitische Konturen einer Ampelkoalition«. Erhard Crome hat sich den Personalwechsel im Bereich Außenpolitik näher angesehen: Es sei »eine Generation herangewachsen, die die Welt wieder einmal nach ihrem Willen modeln will«. Stephan Krull schreibt über die »Angstmacher von Volkswagen«. (jW)

