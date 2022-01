Geiselnahme in Texas beendet

Colleyville. Eine Geiselnahme in einer Synagoge hat am Sonnabend (Ortszeit) eine Stadt im US-Bundesstaat Texas in Atem gehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Geiselnehmer drangen Spezialkräfte in die Synagoge ein und befreiten die Geiseln, wie die Polizei in der Stadt Colleyville mitteilte. Der Täter sei ums Leben gekommen. Wie genau, ließ die Polizei offen. Nach Medienberichten verlangte er die Freilassung der Pakistanerin Aafia Siddiqui, die in den USA wegen Terrorvorwürfen in Haft sitzt. (dpa/AFP/jW)