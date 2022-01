Berufungsprozess gegen Klimaaktivistin »Ella«

Göttingen. Am Montag beginnt die Berufungsverhandlung gegen die Klimaaktivistin »Ella« vor dem Landgericht Gießen. Das teilte die Rote Hilfe am Sonntag in einem Aufruf zur Solidarität mit der seit über einem Jahr inhaftierten Frau mit. Die Aktivistin, die sich weigert, Angaben zu ihrer Person zu machen, wurde im Juni 2021 erstinstanzlich vom Amtsgericht Alsfeld wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeikräfte zu 27 Monaten Haft verurteilt. Sie soll sich im November 2020 in 15 Meter Höhe auf einem Baum im Dannenröder Forst gegen ihre Festnahme gewehrt haben. (jW)