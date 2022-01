AfD sucht Schützenhilfe in Österreich

Berlin. Die AfD und die rassistische FPÖ aus Österreich wollen enger zusammenarbeiten. Die AfD könne von den Erfahrungen der FPÖ viel lernen, erklärte die Kovorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, am Sonnabend nach einer Klausur des Fraktionsvorstands, an der auch eine FPÖ-Delegation teilgenommen hatte. Der stellvertretende FPÖ-Fraktionschef im österreichischen Nationalrat, Peter Wurm, sagte, seine Partei wolle »in Deutschland unterstützend mithelfen, um diesen Kurs, den wir in Österreich sehr erfolgreich seit Jahrzehnten führen, auch hier zu führen«. (dpa/jW)