Berufung gegen Abweisung von Klage gegen Facebook

New York. Nachdem die US-Regierung ihre Wettbewerbsklage gegen den Plattformmulti Facebook vor Gericht bringen konnte, lassen auch Dutzende Bundesstaaten nicht locker. 48 Generalstaatsanwälte von US-Staaten und -Territorien gingen am Freitag (Ortszeit) in Berufung gegen die Entscheidung des Richters, der ihre Klage im vergangenen Jahr abgewiesen hatte.

Der zentrale Vorwurf zielt praktisch auf eine Zerschlagung des Megakonzerns: Facebook habe die Dienste Instagram und Whats-App gekauft, um sein Monopol bei Onlinenetzwerken auf unlautere Weise zu schützen. Deshalb müsse der Konzern gezwungen werden, sie wieder abzustoßen. (dpa/jW)