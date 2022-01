Venezuela überwindet Hyperinflation

Caracas. Venezuela hat die jahrelange Hyperinflation und die schwere Wirtschaftskrise nach Angaben von Präsident Nicolás Maduro überwunden. Für das vergangene Jahr rechne seine Regierung mit einem Wirtschaftswachstum von vier Prozent, sagte Maduro am Sonntag in einer Rede. 2021 verzeichnete Venezuela zudem eine Inflation von 686,4 Prozent. Die monatliche Inflationsrate lag aber stets unter 50 Prozent – erst bei Teuerungsraten ab 50 Prozent sprechen Experten von einer Hyperinflation. »Das stimmt uns optimistisch. Wir haben die Last der Hyperinflation überwunden. Mit viel Disziplin, Arbeit und Mühe«, sagte Maduro in seiner Rede vor der Nationalversammlung. Nach vier Jahren Hyperinflation sei 2021 das erste Jahr der Erholung und des »Wachstums« für das südamerikanische Land, sagte Maduro. (AFP/jW)