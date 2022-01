Sahel: Schweden steigt aus Militäreinsatz aus

Brest. Schweden will seine Truppen in diesem Jahr aus einer europäischen Sondereinsatztruppe in der Sahelzone abziehen und seinen UN-Beitrag nach der Ankunft privater russischer Militärunternehmer in Mali überprüfen. »Wir haben bereits beschlossen, dass wir uns in diesem Jahr aus der Takuba-Truppe zurückziehen werden«, erklärte Außenministerin Ann Linde am Freitag am Rande eines EU-Außenministertreffens im französischen Brest. »Die Frage ist, was wir mit Minusma machen«, sagte sie und bezog sich dabei auf den UN-Einsatz in Mali. Das schwedische Parlament hatte der Entsendung von bis zu 150 Soldaten für Takuba im Jahr 2020 zugestimmt, und das Land verfügt über rund 250 Militärangehörige im Rahmen von Minusma. (Reuters/jW)