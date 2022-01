Neue US-Sanktionen gegen Nordkorea

Washington. Nach den jüngsten Raketentests Nordkoreas haben die USA Sanktionen gegen fünf Staatsbürger des Landes verhängt. Sie seien verantwortlich für das Beschaffen von Gütern für die nordkoreanischen »Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme«, erklärte das US-Finanzministerium am Mittwoch (Ortszeit). Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte zudem am Mittwoch abend, dass die USA »zusätzliche UN-Sanktionen vorschlagen« wollten. Zur Art der UN-Sanktionen machte die Botschafterin jedoch keine Angaben. US-Diplomatenkreisen zufolge will sie vorschlagen, hochrangige Beamte des Finanz- und Außenministeriums in Pjöngjang auf die UN-Sanktionsliste zu setzen. Zuletzt konnten die USA 2017 Sanktionen gegen Pjöngjang im Sicherheitsrat durchsetzen. (AFP/jW)