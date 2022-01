Wenn sie überhaupt kommt, kommt die Impfpflicht mit einer kleinen Verspätung. Das liegt nur zum Teil an der alljährlichen Pause, die der Bundestag aus Rücksicht auf rheinische Frohnaturen in der Volksvertretung dem Karneval zuliebe einlegt. In dieser Zeit muss Corona stillhalten und auch mal pausieren. Konkret heißt das: keine höheren Inzidenzen, keine neuen Erkrankungen, und gestorben wird auch nicht. Es herrscht Friedenspflicht. Verhandlungen zwischen Vertretern von Covid-19 und der Ampelregierung sind in vollem Gange. Bei gutem Willen auf beiden Seiten und entsprechender Kompromissbereitschaft ist eine Vereinbarung noch in dieser Woche zu erwarten.