Italien: Rettungsschiff festgesetzt

Rom. Die italienischen Behörden haben das Schiff »Ocean Viking« der privaten Seenotrettungsorganisation »SOS Méditerranée« im Hafen der sizilianischen Stadt Trapani festgesetzt. Das teilte die Organisation am Dienstag abend mit. Am Montag hatten Experten für Schiffahrtssicherheit demnach technische Mängel bei der »Ocean Viking« festgestellt. Diesmal hätten diese einen neuen Bereich des Schiffes betroffen: Die Containerstrukturen, die dem Schiff hinzugefügt wurden, um die Überlebenden zu beherbergen und für die Rettungsarbeit notwendige Ausrüstung enthalten, müssten in einer anderen Kategorie registriert werden, erklärten die Inspektoren. Die Organisation erklärte dazu, dass die »Ocean Viking« seit 2019 mit Beginn ihrer Einsätze 5.108 Menschen aus dem Meer gerettet und in diesen Strukturen in Sicherheit gebracht habe. (dpa/jW)