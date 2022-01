Sachsen: Tarifabschluss bei Frankenbrunnen

Leipzig. In den Tarifverhandlungen beim Mineralwasserabfüller Frankenbrunnen in Eilenburg ist ein Ergebnis erzielt worden. Wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte, stimmte die Tarifkommission einem zweimal nachgebesserten Angebot des Getränkeherstellers zu. Demnach werden die Löhne und Gehälter um 3,7 Prozent erhöht, nach einer Vorweganhebung von 20 Euro. Laut NGG entspreche dies einem Entgeltplus von 122 Euro. Die Lohnlücke zum Schwesternstandort in Bayern habe deutlich verringert werden können. Zudem werde das Weihnachtsgeld, unabhängig vom Produktionsvolumen, von 57 Prozent auf 64 Prozent erhöht. (jW)