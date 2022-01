ZDF: Zeugenaufruf zu Brandanschlag im Allgäu

Kempten. Die ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst« ruft mit der an diesem Mittwoch gezeigten Folge dazu auf, Hinweise zu den Neonazis zu geben, die hinter dem Brandanschlag auf ein von türkeistämmigen Menschen bewohntes Haus in Kempten (Allgäu) stecken. Das berichtete der Watchblog Allgäu rechtsaußen am Dienstag. Bei dem Brand in der Nacht zum 17. November 1990 in der Füssener Straße 24 starb ein fünfjähriger Junge. Zu der Tat bekannte sich kurz darauf eine »Anti-Kanaken-Front-Kempten«. (jW)