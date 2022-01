FIR trauert um EU-Parlamentspräsidenten

Berlin. Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer – Bund der Antifaschisten (FIR) hat am Dienstag mit Betroffenheit und Anteilnahme auf den Tod des Präsidenten des Europäischen Parlaments reagiert. David Sassoli habe als Sohn eines Mitstreiters der italienischen Resistenza »in seinem politischen Leben diese Wurzeln niemals vergessen oder verleugnet«, teilte die FIR mit. Sie erinnerte daran, dass Sassoli bei seiner Antrittsrede nach der Europawahl »in aller Deutlichkeit auf die antifaschistischen Wurzeln des geeinten Europas« verwiesen hatte. Der Tod des am 30. Mai 1956 in Florenz geborenen Politikers sei nicht nur ein Verlust für dessen Familie und politische Partner, sondern auch für seine Mitstreiter in den Reihen der Nationalen Assoziation der Partisanen von Italien (ANPI), deren Mitglied er war. (jW)