Neuer Notenbankchef mahnt Preisstabilität an

Frankfurt am Main. Der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält es für möglich, »dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte als gegenwärtig erwartet«, wie er bei seiner Amtseinführung am Dienstag sagte. Der mittelfristige Preisausblick sei »außergewöhnlich unsicher«, so Nagel weiter. Von Inflationsraten von bis zu fünf Prozent im Euro-Raum, in Deutschland sogar noch darüber, seien Menschen mit geringerem Einkommen besonders betroffen. Wenn es die Preisstabilität erfordere, müsse der Rat der Europäischen Zentralbank »seinen geldpolitischen Kurs anpassen«. Nagel gehört dem Rat als Vertreter der größten Notenbank des Euro-Raums an. (dpa/jW)