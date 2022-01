USA: Rekordzahl von Covid-Patienten

Washington. In den USA werden so viele Patienten wie nie zuvor wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. Nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Dienstag belegten sie knapp 146.000 Krankenhausbetten landesweit – mehr als jedes fünfte verfügbare in dem Land. Zuvor lag der Höchststand bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern nach Berichten von US-Medien vor knapp einem Jahr bei rund 142.000. Der Rekord wird auch auf die rasante Verbreitung der Omikron-Variante zurückgeführt. Eng wird es auch auf den Intensivstationen in den Vereinigten Staaten: Dort sind inzwischen mehr als 80 Prozent der fast 81.000 Betten besetzt. In knapp 24.000 dieser Betten liegen Covid-19-Patienten. (dpa/jW)