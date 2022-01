Syrien: UNO verlängert Hilfe

New York. Die UNO setzt ihre humanitären Hilfslieferungen für Syrien fort. Der entsprechende sogenannte Hilfsmechanismus wurde am Montag (Ortszeit) ohne eine erneute Abstimmung durch den UN-Sicherheitsrat um sechs Monate verlängert, wie die Organisation mitteilte. Dadurch wird der Grenzübergang Bab Al-Hawa im Nordwesten des Landes für Hilfsgüter offengehalten. Der Grenzübergang zur Türkei wird nicht von der Regierung in Damaskus kontrolliert. (AFP/jW)