Seoul: Nordkorea testet Hyperschallrakete

Pjöngjang. Nordkorea hat offenbar erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Der südkoreanische Generalstabschef teilte am Dienstag mit, dass die Streitkräfte mutmaßlich eine »ballistische Rakete« entdeckt hätten, die von Nordkorea aus in das Meer östlich der Koreanischen Halbinsel gefeuert wurde. Nach Angaben Seouls erreichte das Geschoss Hyperschallgeschwindigkeit – ein Fortschritt gegenüber einem Raketentest vergangener Woche. Die Rakete flog demnach in einer Höhe von etwa 60 Kilometern mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit rund 700 Kilometer weit, bevor sie ins Meer stürzte. Erst vergangene Woche hatte Nordkorea den erfolgreichen Test einer Hyperschallrakete vermeldet. (AFP/jW)