Keine Schäden bei Erdbeben vor Zypern

Nikosia. Zypern und das östliche Mittelmeer sind am frühen Dienstag morgen von einem Erdbeben erschüttert worden. Die europäische Erdbebenwarte EMSC gab die Stärke mit 6,5 an. Das Zentrum des Erdstoßes lag etwa 120 Kilometer nordwestlich von Limassol unter dem Meer in einer Tiefe von 51 Kilometern. »Es gibt keine Informationen über nennenswerte Schäden oder Opfer«, sagte die Sprecherin des zyprischen Zivilschutzes, Olivia Michailidou, im Staatsrundfunk am Dienstag morgen. (dpa/jW)