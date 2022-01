Kasachstans Parlament wählt neue Regierung

Nur-Sultan. Nach den Unruhen hat Kasachstan einen neuen Regierungschef. Das Parlament des zentralasiatischen Landes folgte am Dienstag dem Vorschlag von Präsident Kassym-Schomart Tokajew und wählte den bisherigen Vizepremier Alichan Smailow. Auch die übrigen Minister wurden bestimmt. Einige von ihnen waren bereits in der alten Regierung vertreten, die Tokajew vor einigen Tagen im Zuge der Proteste entlassen hatte. Der Staatschef kündigte zudem an, dass erste Soldaten des Militärbündnisses OVKS Kasachstan noch in dieser Woche wieder verlassen sollten. In Kasachstan war es in der vergangenen Woche zu großen Protesten gekommen, Teile der Demonstrierenden lieferten sich Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften. (dpa/jW)