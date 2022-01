Goldene Kugeln

Das Westernfamiliendrama »The Power of the Dog« hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film brachte auch der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion und dem australischen Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee eine Trophäe ein. Ebenfalls drei Golden Globes holte Steven Spielbergs Filmmusical »West Side Story«. Neben dem Preis in der Sparte beste Komödie/Musical wurden Hauptdarstellerin Rachel Zegler und Nebendarstellerin Ariana DeBose ausgezeichnet. Weitere Preisträger waren in der Dramasparte die australische Darstellerin Nicole Kidman (»Being the Ricardos«) und ihr US-Kollege Will Smith, der in dem Sportdrama »King Richard« den Vater der US-Tennisstars Venus und Serena Williams spielt. Als bester nichtenglischsprachiger Beitrag wurde der japanische Film »Drive My Car« von Ryusuke Hamaguchi ausgezeichnet. Die Preisträger in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekanntgegeben. Die 79. Globe-Vergabe lief ohne Nominierte und Stargäste, die übliche TV-Gala fiel aus. Die Namen der Gewinner wurden in den sozialen Medien der Organisation mitgeteilt. (dpa/jW)