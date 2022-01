Viele Unternehmen fürchten weiterhin Aus

München. Knapp jedes siebte Unternehmen in Deutschland sieht sich durch die Folgen der Coronapandemie in seiner Existenz bedroht. Mit 14 Prozent sei der Anteil im Dezember genauso hoch geblieben wie bei der vorangegangenen Erhebung im Juni 2021, teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mit. »Immer noch besonders gefährdet fühlen sich die Reisebüros und -veranstalter mit 73,2 Prozent sowie Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft mit 67,4 Prozent«, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.(Reuters/jW)