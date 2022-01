Proteste in Wien gegen Impfpflicht

Wien. In Wien sind am Sonnabend erneut Zehntausende Menschen gegen die Coronapolitik auf die Straße gegangen. Sie protestierten im Zentrum der österreichischen Hauptstadt vor allem gegen die von der Regierung beschlossene Impfpflicht. Laut Polizei nahmen rund 40.000 Menschen an dem Demonstrationszug teil. Die Proteste gegen die Coronamaßnahmen verliefen laut Polizei meist friedlich, es habe aber einige Festnahmen gegeben. (AFP/jW)