UNO will im Sudan vermitteln

Khartum. Die Vereinten Nationen starten einen Vermittlungsversuch für eine Lösung der politischen Krise im Sudan. In einer am Sonnabend veröffentlichten Erklärung des UN-Sondergesandten im Sudan, Volker Perthes, heißt es, der von den Vereinten Nationen initiierte Prozess ziele auf die Unterstützung der sudanesischen Parteien bei der Suche nach einem »nachhaltigen Weg hin zu Frieden und Demokratie«. Beteiligt an dem Prozess würden alle wichtigen Protagonisten aus Militär und Zivilgesellschaft. (dpa/jW)