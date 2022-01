Saar-Grüne wählen Spitzenkandidatin

Saarbrücken. Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen im Saarland wählten die 31jährige Juristin Lisa Becker am Freitag abend zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März. Die Landesvorsitzende Uta Sullenberger hatte zuvor ihre Kandidatur zurückgezogen. Für Becker stimmten nach Parteiangaben bei einer Landesvertreterversammlung in Saarbrücken 111 von 192 Delegierten. Sie setzte sich damit gegen die stellvertretende Landesvorsitzende Kiymet Göktas durch, die auf 80 Stimmen kam. Für die Landtagswahl am 27. März stehen damit die Spitzenkandidaten aller Parteien fest. (AFP/jW)