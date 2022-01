20 Jahre Guantánamo: Schließung gefordert

Washington. 20 Jahre nach Eröffnung des US-Gefangenenlagers Guantánamo fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International US-Präsident Joseph Biden zur Schließung der Einrichtung auf. »Das Lager stellt ein Synonym für Willkür, Ungerechtigkeit und Folter dar«, sagte der USA-Experte von Amnesty in Deutschland, Sumit Bhattacharyya, der Deutschen Presseagentur in Washington. »Das Lager selber muss geschlossen werden und Menschen, die an Folter oder an anderen illegalen Aktionen beteiligt waren, müssen vor Gericht gestellt werden.« (dpa/jW)