Türkische Studierende in Haft kommen frei

Istanbul. Zwei wegen Protesten an der Istanbuler Bogazici-Universität in Untersuchungshaft sitzende Studenten sollen freikommen. Ein türkisches Gericht habe nach etwa zweimonatiger U-Haft die Entlassung der beiden Mitte 20jährigen angeordnet, sagte der Anwalt Gökhan Soysal der dpa am Freitag. Gegen sie sei jedoch eine Ausreisesperre verhängt worden. Der Prozess soll am 21. März fortgesetzt werden. Den beiden Männern und zwölf weiteren Angeklagten wird unter anderem Verstoß gegen das Demonstrations- und Versammlungsrecht vorgeworfen. Seit Januar 2021 fordern die Studierenden, den Rektor von der Universität selbst bestimmen zu dürfen. (dpa/jW)