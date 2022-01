Litauen will weiter Militäreinsatz an Grenze

Vilnius. Litauen will gegen Geflüchtete an der Grenze zu Belarus weiterhin Soldaten einsetzen. Die Regierung des Landes legte am Freitag dem Parlament in Vilnius einen Beschluss zur Billigung vor, wonach die weitergehenden Rechte des Militärs in der Grenzregion um drei Monate bis zum 13. Mai verlängert werden. Mit den Sonderbefugnissen dürfen Soldaten Fahrzeuge und Menschen im Grenzgebiet stoppen und durchsuchen. Bei der Abschottung setzt Litauen zudem auf die Hilfe von Frontex. »Wir planen, den gemeinsamen Einsatz nahe der litauisch-belarussischen Grenze auszuweiten«, sagte Grenzbehördenchef Rustamas Liubajevas am Freitag im Parlament. (dpa/jW)