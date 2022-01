Horn von Afrika: Neuer US-Sondergesandter

Washington. Der US-Sondergesandte für die Region Horn von Afrika, Jeffrey Feltman, wird nach neun Monaten im Amt zurücktreten. Das erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Freitag in einer Mitteilung, berichtete Reuters. Demnach wird David Satterfield, der scheidende US-Botschafter in der Türkei, in den kommenden Tagen den Posten Feltmans übernehmen. Zu Satterfields Aufgaben könnte auch der Konflikt um zunehmende Drohnenexporte der Türkei in die Region gehören. Im Dezember kritisierte Washington Ankara für den Verkauf von bewaffneten Drohnen an Äthiopien. Blinken sagte, Satterfield werde bei der »Durchsetzung der US-Interessen in dieser strategischen Region eine wichtige Rolle spielen«. (jW)