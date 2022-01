Albanien: US-Spezialkräfte verstärken Präsenz

Stuttgart. Die US-Streitkräfte bauen in Albanien eine regionale Führungsstelle für den Einsatz von Spezialeinheiten auf dem Balkan auf. Dies solle die »Zusammenarbeit mit dem albanischen Verbündeten« verbessern und Zugänge zu Transport und Logistik flexibler machen, teilte das in Stuttgart ansässige Kommando der US-Spezialkräfte in Europa auf Facebook mit. »Die Möglichkeit schneller Reaktionen und Übungen auf dem Balkan, dies in Abstimmung mit anderen Alliierten und Partnern, macht Albanien zum besten Ort dafür«, wurde Generalmajor David H. Tabor, Befehlshaber des US-Spezialkräftekommandos Europa, zitiert. (dpa/jW)