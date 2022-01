Joachim Nagel neuer Bundesbankpräsident

Berlin. Joachim Nagel ist zum neuen Präsidenten der Bundesbank ernannt worden. Der 55jährige bekam am Freitag im Schloss Bellevue in Berlin seine Ernennungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) überreicht. Das Bundeskabinett hatte die Berufung von Nagel an die Spitze der deutschen Zentralbank bereits im Dezember beschlossen. Er folgt auf Jens Weidmann, der im Oktober angekündigt hatte, seinen Posten zum Jahresende »aus persönlichen Gründen« vorzeitig zu verlassen. Nagel war zuletzt bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Zwischen 1999 und 2016 arbeitete er bereits für die Bundesbank, davon sechs Jahre als Vorstandsmitglied. Zwischen 2017 und 2020 war er Vorstandsmitglied bei der staatlichen Förderbank KfW. (AFP/jW)