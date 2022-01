Malis Militär: Zahl russischer Ausbilder wächst

Bamako. Die Zahl russischer Ausbilder in Mali wächst nach Angaben dortiger Militärvertreter seit einigen Wochen stetig an. Vor allem auf dem kürzlich von französischen Truppen verlassenen Stützpunkt in Timbuktu seien nun viele Russen stationiert, sagten Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Insgesamt sollen es landesweit nun etwa 400 Ausbilder sein. Die malische Regierung nimmt im Kampf gegen Islamisten die Dienste der russischen Söldnertruppe Wagner in Anspruch. Bamako hatte Ende Dezember erklärt, »russische Ausbilder« seien zur Stärkung der Einsatzfähigkeit der malischen Streitkräfte im Einsatz. (AFP/jW)