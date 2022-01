Frankreich: Neues Coronagesetz

Paris. Nach heftigen Debatten über neue Coronaregeln hat die französische Nationalversammlung die Einführung drastischer Einschränkungen für Ungeimpfte gebilligt. Die Regelungen sehen vor, dass Ungeimpfte künftig keinen Zugang mehr zu Orten wie Restaurants, Kinos oder Fernzügen haben. Am frühen Donnerstag morgen nahm die Nationalversammlung das Gesetzesvorhaben in erster Lesung an. Nun muss sich noch der Senat mit dem Text befassen. (AFP/jW)