Neun Millionen Euro von EU für Gaza

Ramallah. Die Europäische Union hat neun Millionen Euro für die Entwicklung von Industriezonen im Gazastreifen zugesagt. Davon sollen zwei Millionen Euro als Anreiz an Geschäftsleute gehen, die in den Industriezonen investieren wollen, wie das Büro von Ministerpräsident Mohammed Schtaja in Ramallah am Donnerstag erklärte. Schtaja hatte die Einigung mit der EU am Mittwoch verkündet. (dpa/jW)