Nordkorea meldet Test von Hyperschallrakete

Pjöngjang. Nordkorea hat erfolgreich eine Hyperschallrakete getestet. Das Geschoss habe einen Sprengkopf transportiert, der »präzise ein Ziel in 700 Kilometern Entfernung getroffen habe«, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Der Test fand am Vortag statt. Er habe die Funktionsfähigkeit der Flugsteuerung und die »Stabilität der Rakete in der aktiven Flugphase bestätigt«, erklärte KCNA. (AFP/jW)