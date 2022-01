Deutsche Bank erwägt Kooperation in China

Beijing. Die Deutsche Bank befindet laut Berichten in Gesprächen über eine Kooperation mit der Vermögensverwaltungseinheit Postal Savings Bank of China (PSBC). Wie das Finanzmagazin Caixin am Mittwoch berichtete, strebe die Deutsche Bank an dem neuen Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an. Demnach sei über die Firmenkooperation noch keine Einigung erzielt worden. Auf eine Anfrage des Magazins hatte die Deutsche Bank zunächst nicht reagiert. Der Marktsektor der Vermögensverwaltung ist unter Finanzinstituten begehrt, seit die Volksrepublik diesen im Jahr 2019 für ausländische Investoren geöffnet hatte. (Reuters/jW)