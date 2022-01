Nordkorea feuert Geschoss aufs Meer

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat ein nicht identifiziertes Geschoss aufs Meer abgefeuert. Das teilte der Generalstab Südkoreas (JCS) am Mittwoch mit, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. In einer Erklärung des Generalstabs hieß es, bei dem Geschoss handele es sich vermutlich um eine ballistische Rakete. Es war der erste Raketentest der DVRK im Jahr 2022. Der letzte Testabschuss fand am 19. Oktober 2021 statt, als Pjöngjang einen neuen Typ von U-Boot-gestützten ballistischen Raketen probeweise abfeuerte. (Xinhua/jW)