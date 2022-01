Rakete auf irakischen Stützpunkt gefeuert

Bagdad. Auf einem irakischen Militärstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad ist am Mittwoch eine Rakete eingeschlagen. Es habe keine Verletzten gegeben, so das irakische Militär laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Der Angriff ereignete sich vor dem Morgengrauen, als die Rakete aus dem Viertel Al-Dschihad im Südwesten Bagdads abgefeuert wurde und auf dem Armeestützpunkt »Camp Victory« landete, in dem einige US-»Experten« und -Einrichtungen untergebracht sind, wie das Gemeinsame Einsatzkommando der irakischen Streitkräfte (JOC) in einer Erklärung mitteilte. Über die Urheber des Angriffs war bis jW-Redaktionsschluss nichts bekannt. Es wird vermutet, dass die Attacke mit der Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch eine US-Drohne in Bagdad vor zwei Jahren in Zusammenhang steht. (Xinhua/jW)