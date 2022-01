»NSU 2.0«-Schreiben: Prozess im Frühjahr

Frankfurt am Main. Der Prozess gegen den angeblichen Einzeltäter hinter der Serie von »NSU 2.0«-Drohschreiben beginnt voraussichtlich am 16. Februar am Landgericht Frankfurt am Main. Das sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Behörde hatte Ende Oktober Anklage gegen den mutmaßlichen Verfasser der Drohschreiben erhoben, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung. Der damals 53 Jahre alte Mann wurde im Mai 2020 in seiner Berliner Wohnung festgenommen. Der Beschuldigte soll zwischen August 2018 und März 2021 insgesamt 116 selbst verfasste Drohschreiben verschickt und dabei Daten aus Polizeicomputern genutzt haben. (dpa/jW)