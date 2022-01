Union für Wiederwahl von Steinmeier

München/Berlin. Nach SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Die Präsidien von CDU und CSU beschlossen am Mittwoch eine entsprechende Empfehlung an die eigenen Wahlleute in der Bundesversammlung, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Teilnehmerkreisen einer gemeinsamen Videokonferenz erfuhr. Knapp sechs Wochen vor der Wahl am 13. Februar durch die Bundesversammlung kann Steinmeier damit auf breite Zustimmung für eine weitere fünfjährige Amtszeit zählen. Er ist seit 2017 Bundespräsident. (dpa/jW)