Anklage gegen ehemaligen BMW-Manager

München. Die Staatsanwaltschaft München hat einen ehemaligen leitenden BMW-Angestellten wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und Untreue angeklagt. Zwischen 2007 und 2015 soll der Mann bei der Auftragsvergabe an Unternehmensberater über 2,4 Millionen Euro Schmiergeld kassiert haben. Wie das Oberlandesgericht München am Mittwoch mitteilte, sei auch der Geschäftsführer einer mittlerweile insolventen Beratungsfirma wegen Bestechung, er und drei weitere Personen auf seiten der Firma wegen Beihilfe zur Untreue mitangeklagt. Ein Angeschuldigter befinde sich seit Dezember in Untersuchungshaft. (dpa/jW)