Kanada zahlt Entschädigung an Indigene

Ottawa. Kanada zahlt den indigenen Opfern von Misshandlung und sexualisierter Gewalt in Heimen eine Entschädigung. Am Dienstag gab die kanadische Regierung eine Einigung mit Opfervertretern über die Zahlung von 20 Milliarden kanadischen Dollar (rund 14 Milliarden Euro) bekannt. Weitere 20 Milliarden kanadische Dollar sollen in eine Reform des Heimsystems fließen. Die Höhe der Summe war im Dezember von der Regierung bekanntgegeben worden. Eine Einigung mit den Opfervertretern stand noch aus. (AFP/jW)