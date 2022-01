Taiwan will in Litauen investieren

Vilnius. Im Handelskonflikt mit China bekommt Litauen Unterstützung aus Taiwan. »Taiwan wird einen 200 Millionen US-Dollar schweren Investmentfonds einrichten, um in litauische Industrien zu investieren, die für die Entwicklung Litauens und Taiwans strategisch wichtig sind«, kündigte Eric Huang, der Leiter der »taiwanesischen Vertretung« in dem baltischen EU-Land, am Mittwoch in Vilnius an. »Wir hoffen, dass noch in diesem Jahr die ersten Investitionen getätigt werden«, sagte er einem Bericht des litauischen Rundfunks zufolge. Zwischen Litauen und China war es in den vergangenen Monaten zu Spannungen gekommen. Beijing hatte seine diplomatischen Beziehungen zu dem baltischen Staat herabgestuft, nachdem Taiwan in Vilnius eine »Repräsentanz« unter eigenem Namen eröffnet hatte. (dpa/jW)