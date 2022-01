Hetzen gegen Moskau: Baerbock auf USA-Besuch

Washington. BRD und USA wollen ihre Hetzkampagne gegen Russland besser koordinieren: Am Mittwoch ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zu ihrem ersten Besuch in den USA eingetroffen. In Washington sind unter anderem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken und der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, geplant. Vor ihrem Abflug aus Berlin hatte die Außenministerin erklärt, bei dem Treffen mit Blinken wolle sie die gemeinsame Botschaft gegenüber Moskau betonen: Das russische Handeln in bezug auf die Ukraine sei »mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet«. Unterdessen forderte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in Kiew erneut die Einbeziehung der EU in Beratungen zwischen USA und Russland um den »Ukraine-Konflikt«. Borrell war am Dienstag für einen mehrtägigen Besuch in die Ukraine gereist. (dpa/jW)