Kasachstan: Proteste gegen hohe Energiepreise

Nur-Sultan. Aus Protest gegen hohe Energiepreise sind in Kasachstan den dritten Tag in Folge Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Demons­trationen hätten sich mittlerweile auf mehrere Städte und Dörfer ausgeweitet, berichtete dpa am Dienstag. Auslöser waren zunächst kleinere Proteste in der Stadt Schangaösen im Westen des Landes. Demonstranten beklagten demnach stark gestiegene Preise für Flüssiggas an den Tankstellen. Sie fordern deutliche Preissenkungen. In Aussicht gestellte günstigere Preise wurden als unzureichend zurückgewiesen. (dpa/jW)