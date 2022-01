Haiti: Premier meldet Attentatsversuch

Port-au-Prince. Der Regierungschef von Haiti, Ariel Henry, ist nach eigenen Angaben am Wochenende einem Attentat entgangen. Gegen seine Person habe es einen Attentatsversuch gegeben, er befinde sich »in der Schusslinie«, sagte Henry am Montag (Ortszeit) gegenüber AFP. Der Agentur vorgelegte Fotos zeigen dessen gepanzerten Dienstwagen mit den Spuren eines Kugeleinschlags in der Windschutzscheibe. Der Anschlagsversuch soll laut Henry während seiner Teilnahme an Feierlichkeiten zum haitianischen Unabhängigkeitstag am Sonnabend in Gonaïves verübt worden sein. Bewaffnete Konfrontationen zwischen Gangs und der Polizei zwangen Henry und andere Regierungsvertreter demnach, die Stadt überstürzt zu verlassen. Verschiedene Gruppen hatten im Vorfeld der Feierlichkeiten gegen den geplanten Besuch des Regierungschefs Front gemacht. (AFP/jW)