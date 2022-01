5,1 Prozent Erwerbslose im Dezember

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Dezember auf 2,33 Millionen gestiegen. Das sind 12.000 mehr als im November, aber 378.000 weniger als im Dezember 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Die Erwerbslosenquote blieb bei 5,1 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit führte den Anstieg vor allem auf saisonale Effekte zurück. Gestiegen ist im Dezember auch wieder die Kurzarbeit. Vom 1. bis einschließlich 27. Dezember hätten Betriebe – vor allem aus dem Gastgewerbe und Handel – für 286.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. (dpa/jW)