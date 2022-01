Brand in Unterkunft: Mann in Haft

München. Nach einem Brandanschlag auf eine Unterkunft für Asylsuchende im bayerischen Simbach am Inn Mitte Oktober hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 42jährige sei bereits am 15. Dezember festgenommen worden und befinde sich in Haft, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Montag abend mit. Nach der vorläufigen Auswertung eines Chatverkehrs bestehe der Verdacht, dass er den Brand gelegt habe, um Bewohner der Unterkunft aus rassistischen Motiven zu töten. (AFP/jW)