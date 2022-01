Mexiko verzeichnet höchste Zahl an Asylanträgen

Mexiko-Stadt. Mexiko hat im abgelaufenen Jahr die mit Abstand höchste Zahl an Asylanträgen in seiner Geschichte registriert. Von Januar bis Dezember 2021 wurden in dem lateinamerikanischen Land 131.448 Anträge gestellt, wie die Flüchtlingsbehörde Comar am Montag (Ortszeit) mitteilte. Zum häufigsten Herkunftsland mit fast 52.000 Asylsuchenden avancierte Haiti, gefolgt von Honduras. Viele Antragsteller hatten vermutlich zunächst versucht, über Mexiko in das Nachbarland USA zu gelangen. Die Zahl der Menschen, die beim Versuch einer »illegalen Einreise« an der US-Südgrenze gestoppt wurden, stieg im vergangenen Jahr stark an. (dpa/jW)