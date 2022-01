Omikron-Ausbreitung: Debatte über Maßnahmen

Berlin. Vor erneuten Coronaberatungen von Bund und Ländern hält die Debatte um zusätzliche Maßnahmen an. Unternehmerverbände fordern, Quarantäneverkürzungen schnell zu regeln. Sie argumentieren, so würden wichtige Versorgungsbereiche für den Fall am Laufen gehalten werden, dass Infektionen sprunghaft zunehmen. Patientenschützer verlangten als Bedingung dafür allerdings engmaschige PCR-Labortests. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten wollen am Freitag erstmals nach dem Jahreswechsel über den Kurs beraten. Im Blick steht vor allem die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante. Damit sollte sich am Dienstag auch der »Expertenrat« der Bundesregierung befassen. Die Zahl der übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle hat sich laut Robert-Koch-Institut binnen einer Woche mehr als verdreifacht. (dpa/jW)