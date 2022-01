Türkei: Inflation steigt auf über 30 Prozent

Ankara. Die Inflation in der Türkei gerät außer Kontrolle: Im Dezember sprang die Inflationsrate über die Marke von 30 Prozent und erreicht im Jahresvergleich bei 36,08 Prozent den höchsten Stand seit rund zwei Jahrzehnten, wie das türkische Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Seit dem Sommer hat sich die Rate mehr als verdoppelt. Getrieben wurde der Anstieg der Kosten für die Lebenshaltung zuletzt auch durch höhere Lebensmittelpreise. Allein von November zu Dezember betrug die Teuerungsrate 13,6 Prozent. Die Erzeugerpreise legten im Dezember sogar um 79,89 Prozent im Jahresvergleich zu. (dpa/jW)